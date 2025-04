Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Gebäudebrand in Mülheim

Mülheim an der Mosel (ots)

Am heutigen Morgen kam es gegen 06:45 Uhr, zu einem Brand eines Gebäudes in der Veldenzer Straße in Mülheim an der Mosel. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Infolge des Brandgeschehens wurde eine Person verletzt. Sie wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Wir bitten derzeit von Presseanfragen abzusehen, es wird nachberichtet.

