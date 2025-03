Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover

BPOL-H: Bundespolizei Flughafen Hannover: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Flughafen Hannover

Hannover (ots)

Ein 33-jähriger schwedischer Staatsangehöriger wurde am Montag am Flughafen Hannover bei der Ausreise nach Istanbul festgenommen.

Bei der Kontrolle seiner Personalien stellten die Bundespolizei fest, dass der Mann durch die Staatsanwaltschaft Hannover mit Haftbefehl gesucht wurde. Der schwedische Staatsangehörige wurde wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in 30 Fällen zu einer Geldstrafe in Höhe von 2.500 Euro verurteilt, die er bislang nicht bezahlt hatte. Um nun die Ersatzfreiheitsstrafe von 100 Tagen abzuwenden, zahlte dieser die Gesamtsumme inklusive der Verfahrenskosten in Höhe von 2.623 Euro vor Ort.

Darüber hinaus interessierte sich auch die Justiz für den Aufenthalt des Mannes. In zwei weiteren Fällen sollte der Aufenthalt der Person ermittelt werden. Die Bearbeitung aller polizeilichen Maßnahmen führte dazu, dass der 33-jährige seinen Flug verpasste.

