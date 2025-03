BPOL-H: Bundespolizei Flughafen Hannover: Haftbefehle vollstreckt

Hannover (ots) - Am zurückliegenden Wochenende wurden durch die Bundespolizei am Flughafen Hannover mehrere offene Haftbefehle vollstreckt. Am Freitag wollte eine 34-jährige nach Pristina fliegen. Bei der Kontrolle ihrer Personalien fiel den Beamten ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Braunschweig auf. Die Frau ...

mehr