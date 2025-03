Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover

BPOL-H: Bundespolizei Flughafen Hannover: Drei Haftbefehle auf einem Flug vollstreckt

Hannover (ots)

Gleich drei Haftbefehle wurden bei der Einreisekontrolle eines Fluges aus Pristina am Samstag vollstreckt.

Als erstes konnte ein 63-jähriger bei der Einreisekontrolle aus Pristina festgestellt werden. Die Staatsanwaltschaft Hannover ließ den Mann suchen, da noch ein Haftbefehl auf Grund einer nicht bezahlten Ordnungswidrigkeit offen war. 195 Euro zahlte der Mann bei der Bundespolizei, um seine Heimreise antreten zu können.

Eine weitere Fahndungsabfrage bei einem 32-jährigen ergab ebenfalls noch einen offenen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hannover. Aus einer Verurteilung wegen Fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr in Tateinheit mit Fahren ohne Fahrerlaubnis hatte der Mann seine Strafe in Höhe von 50 Tagessätzen zu je 30 Euro nicht vollständig bezahlt. Um nun nicht die fehlenden 24 Tage in Haft zu müssen, zahlte der Mann 1.440 Euro bei den Beamten vor Ort ein.

Gegen einen 37-jähriger lag ebenfalls ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hannover vor. Er hatte ebenfalls eine Geldstrafe nicht vollständig beglichen. Das Amtsgericht Hannover hatte ihn zu 15 Tagessätzen zu jeweils 30 Euro wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verurteilt, von denen der 37-jährige sieben Tagessätze nicht bezahlt hatte. Die Zahlung von 420 Euro konnte er aber jetzt bei der Bundespolizei nachholen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover, übermittelt durch news aktuell