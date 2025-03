Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mittelbaden - Fastnachtsbilanz 2025: Meist störungsfrei und fröhlich

Vielerorts Kaiserwetter, gute Laune und größtenteils störungsfrei; mit diesen Attributen bleibt die Fastnacht 2025 polizeilich in guter Erinnerung. So positiv wie das Wetter verhielten sich zu meist auch die vielen Närrinnen, Narren und Besucher der etlichen Fastnachtsveranstaltungen im Bereich des Polizeipräsidiums Offenburg. Die Verantwortlichen verließen sich jedoch nicht nur auf das positiv hervorzuhebende Verhalten der Feiernden. Der hohe Standard an Sicherheitsvorkehrungen sowie die seit Jahren von den Kommunen und Veranstaltern mit Unterstützung der Polizei erarbeiteten, praktizierten und stetig angepassten Konzepte haben erneut dazu beigetragen, dass auch dieses Jahr Zehntausende die närrischen Tage genüsslich ausleben durften. Die Liebhaber der fünften Jahreszeit untermauerten ihre Ausgelassenheit und gelebte Freiheit mit viel Freude und Frohsinn. Die polizeilichen Einsatzkräfte trafen so bei den vielen begleiteten Brauchtumsveranstaltungen überwiegend auf gesellige und friedliebende Menschen. Meist alkoholbedingte Streitereien, in Einzelfällen auch Körperverletzungsdelikte, Beleidigungen oder Widerstandshandlungen, waren in der Breite gesehen jedoch nur Randerscheinungen. Der Einsatz von Jugendschutzteams oder von den Städten und Kommunen im Vorfeld erlassene Allgemeinverfügungen haben ebenso Wirkung gezeigt, wie ausgesprochene Platzverweise. Vorbehaltlich noch ausstehender Umzüge und Veranstaltungen am Fastnachtsdienstag kann schon jetzt festgehalten werden, dass einzelne Ausreißer, gemessen an den zigtausend Feiernden, die Gesamtbilanz einer nahezu störungsfreien Fastnacht nicht trüben.

