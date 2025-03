Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ohlsbach - Verkehrskontrolle endet in Haft

Ohlsbach (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle in der Hauptstraße durch Beamte des Polizeireviers Offenburg wurde am Montag ein zur Festnahme ausgeschriebener Mann festgestellt. Gegen 23:30 Uhr kontrollierten die Beamten den Autofahrer und fanden während der Fahrzeugdurchsuchung drei hochwertige Uhren sowie zwei als gestohlen gemeldete Kennzeichen. Überdies war am Wagen kein gültiges Kennzeichen angebracht. Der Fahrzeuglenker konnte weder einen gültigen Führerschein noch einen Versicherungsschutz für das Auto vorweisen. Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes wurden Drogen aufgefunden. Ein durchgeführter Drogentests verlief positiv. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 57-Jährige, der wegen eines Haftbefehles zur Festnahme ausgeschrieben war, in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell