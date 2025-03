POL-OG: Bühl - Einbruchsdiebstahl

Baden-Baden (ots) - Am Sonntagmittag ereignete sich in der Karlsruher Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 72-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Gegen 11 Uhr solle eine 58-jährige Mazda-Fahrerin auf der Bahnhofstraße in Richtung Karlsruher Straße unterwegs gewesen sein, als sie an der Einmündung ...

mehr