Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Haueneberstein - Fahrradfahrer nach Kollision mit Auto leicht verletzt

Baden-Baden (ots)

Am Sonntagmittag ereignete sich in der Karlsruher Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 72-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Gegen 11 Uhr solle eine 58-jährige Mazda-Fahrerin auf der Bahnhofstraße in Richtung Karlsruher Straße unterwegs gewesen sein, als sie an der Einmündung den Vorrang des entgegenkommenden Fahrradfahrers mutmaßlich missachtet hat. Hierbei kam es zur Kollision, wobei sich der 72-jährige leicht Verletzungen zugezogen hat. Dieser begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Die Mazda-Fahrerin erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. /lk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell