Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Taxifahrt endet in Polizeigewahrsam

Rastatt (ots)

Eine Taxifahrt endete für einen Fahrgast am Sonntagabend in polizeilichem Gewahrsam. Gegen 21:30 Uhr meldete ein Taxifahrer eine Frau, die die Beförderungskosten nicht bezahlen konnte und im betrunkenem Zustand auf die Straße rennen würde. Auf einem Parkplatz in der Engelstraße konnte eine stark alkoholisierte Frau angetroffen werden. Die 38-Jährige verhielt sich zunehmend aggressiv und beleidigte die eingesetzten Beamten. Aufgrund ihrer offensichtlichen Desorientierung wurde ihr der Schutzgewahrsam erklärt. Bei den polizeilichen Maßnahmen widersetzte sich die Frau heftig und versuchte mehrfach die Beamten zu beißen. Nach der Fahrt zum Polizeirevier Rastatt weigerte sie sich zunächst durch Sperren und Treten aus dem Polizeiauto zu steigen. Die Beamten mussten alle Kraft aufbringen, um die 38-Jährige in eine Arrestzelle zu verbringen. Nun erwartet sie eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell