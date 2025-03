Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Biberach - Einbruch in Ladengeschäft, Hinweise erbeten

Biberach (ots)

Am Sonntag in der Zeit zwischen 3 Uhr und 7:30 Uhr verschaffte sich ein noch Unbekannter durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu einem Laden in der Mitteldorfstraße. Im Inneren wurden die Räumlichkeiten des Verkaufsraums einer Postannahmestelle durchsucht und drei Geldmappen mit überwiegend Münzgeld entwendet. Offenbar verließ der Einbrecher die Räumlichkeit mit dem Diebesgut wieder über das geöffnete Fenster. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro beziffert. Nach Spurensicherung durch Kriminaltechniker haben die Beamten des Polizeireviers Haslach die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07832 97592-0 entgegen.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell