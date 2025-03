Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Nacht in Gewahrsam verbracht

Offenburg (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag soll eine Person in der Notaufnahme einer Klinik in Offenburg randaliert haben. Beim Eintreffen einer alarmierten Polizeistreife wurde der äußerst aggressive und lautstarke Mann in einem Behandlungszimmer angetroffen, wo er einen Sicherheitsbediensteten beleidigte und bedrohte. Der alkoholisierte 30-Jährige wurde zum Polizeirevier Offenburg gebracht, wo er die Nacht in polizeilichem Gewahrsam verbrachte.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell