POL-OG: Gaggenau, Bad Rotenfels - Ingewahrsamnahme nach Widerstand und Körperverletzung

Eine Auseinandersetzung in der Straße "Am Gommersbach" endete für einen 20-jährigen Mann im polizeilichen Gewahrsam. Der alkoholisierte Tatverdächtige soll Samstagabend gegen 21 Uhr eine Person des Sicherheitspersonal geschlagen haben. Vorausgegangen war eine Auseinandersetzung einer Gruppe um den Tatverdächtigen mit anderen Personen. Beim Eintreffen der Polizeibeamten verhielt sich der Randalier weitehrhin aggressiv und sollte gefesselt werden. Hierbei widersetzte sich der Mann stark und wurde leicht verletzt. Zuvor trat er eine Polizeibeamtin gegen das Bein und versetzte ihr einen Faustschlag ins Gesicht. Er wurde daraufhin überwältigt und in Gewahrsam genommen. Ein späterer Atemalkoholtest ergab einen Wert in Höhe von rund einem Promille. Nun muss der junge Mann sich wegen mehrerer Delikte verantworten, darunter Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung. Die Ermittlungen dauern an. /lk

