Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: PKW kollidiert in Hagenow mit Ampel und Straßenlaterne

Hagenow (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in Hagenow entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr gegen 22:25 Uhr ein 19-jähriger BMW-Fahrer die Friedrich-Heincke-Str. und beabsichtigte in die Söringstraße abzubiegen. Dabei kam der PKW von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Ampel- und einem Laternenmast. Anschließend kippte das Fahrzeug um und kam auf der Seite zum Liegen. Der 19-jährige Litauer blieb beim Unfall unverletzt. Die Polizei hat den Verkehrsunfall aufgenommen und ermittelt nun zur genauen Unfallursache. Eine Atemalkoholkontrolle sowie ein Drogenvortest verliefen negativ. Jedoch kann eine überhöhte Geschwindigkeit als Unfallursache nicht ausgeschlossen werden. Gegen den 19-Jährigen wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

