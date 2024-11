Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Auffahrunfall: Zwei Kinder verletzt

Attendorn (ots)

Am Donnerstag, 28. November, gegen 7.30 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall auf der Hansastraße. Eine 16-Jährige fuhr mit ihrem Mopedauto verkehrsbedingt auf einen vor ihr haltenden Wagen auf. In dem Wagen befanden sich neben der 42-Jährigen Fahrerin zwei Kinder auf der Rückbank. Diese wurden durch die Kollision verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden liegt nach aktuellen Schätzungen im unteren fünfstelligen Eurobereich.

