POL-DA: Lorsch: Fahrradsaison hat begonnen / Polizei gibt Tipps und codiert 43 Fahrräder

Am Donnerstag (10.4.) fand in der Nibelungenstraße die diesjährige Auftaktveranstaltung zur Fahrradsaison statt. Mit dem Beginn des Frühlings wurden viele Radfahrbegeisterte zu verschiedenen Themen, wie zum Beispiel zur richtigen Diebstahlssicherung, durch die polizeiliche Beratungsstelle informiert. Zusätzlich hatten die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit ihre Fahrräder auf Verkehrssicherheit überprüfen zu lassen, einen Parcours zu durchfahren und ihr Rad codieren zu lassen. Bereits nach wenigen Minuten des offiziellen Beginns begannen die ersten Interessierten an den verschiedenen Ständen vorbeizuschauen und sich rund um alles Wissenswerte zum Fahrrad zu informieren. Insgesamt wurden über den gesamten Veranstaltungszeitraum 43 Fahrräder codiert. Knapp 30 Kinder und Erwachsene überprüften ihr Können im Fahrradparcours. Dazu gab es zahlreiche fachmännische Checks von Fahrrädern auf ihre Verkehrssicherheit und die polizeiliche Beratungsstelle führte viele Gespräche zur richtigen Diebstahlssicherung. Zusammenfassend zieht die Polizei eine positive Bilanz und möchte allen Radfahrerinnen und Radfahrern folgenden Appell mit auf den Weg geben: Tragen Sie bei jeder Fahrt mit Ihrem Fahrrad einen Helm, nutzen Sie ein qualitativ hochwertiges Schloss und lassen Sie ihr Fahrrad durch uns codieren.

