POL-KS: Kontrollen der Polizei Nordhessen am Osterwochenende: Über ein Viertel der kontrollierten Fahrzeuge beanstandet

Am vergangenen Osterwochenende hat die Polizei in Nordhessen wie angekündigt zahlreiche Verkehrskontrollen, insbesondere hinsichtlich Raser, Poser und illegaler Tuner durchgeführt. Das Ergebnis nach über 200 Kontrollen: 54 Beanstandungen an den kontrollierten Fahrzeugen und fast doppelt so viele Anzeigen gegen die Fahrzeugführer.

Schon seit mehreren Jahren stellt der Karfreitag den Saisonauftakt für Autoliebhaber und Tuningbegeisterte dar. Dabei haben sich die entsprechenden Treffen und Veranstaltungen vom sogenannten "Carfreitag" inzwischen auch als "Carsamstag" auf den Karsamstag ausgeweitet. Da die Zusammenkünfte der Kraftfahrzeugenthusiasten leider auch immer wieder Raser und Poser auf den Plan rufen, die durch ihre Fahrweise andere gefährden oder mit Lärm belästigen, führte die Polizei mit zahlreichen fachkundigen Beamten, unter anderem von der EG Tuner der Direktion Verkehrssicherheit, verstärkt Kontrollen in der Region durch. Unterstützt wurden die Experten für Verkehrsdelikte unter anderem von Kräften der Kasseler Kriminalpolizei und der Stadtpolizei.

So wurden an beiden Tagen insgesamt 201 Pkw und Motorräder kontrolliert. An 54 Fahrzeugen stellten die Beamtinnen und Beamten Mängel fest, welche in 14 Fällen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten und eine Stilllegung der Pkw zur Folge hatten. Insgesamt 15 Strafanzeigen, unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verbotener Kraftfahrzeugrennen, sowie 78 Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen Geschwindigkeitsverstößen, Lärmbelästigungen, Handynutzung am Steuer und anderer Delikte, wurden durch die besonders geschulten Polizistinnen und Polizisten gefertigt. Zwei Verkehrsteilnehmer, welche mit stark überhöhter Geschwindigkeit auf Landstraßen unterwegs waren, müssen sich nun auf ein Fahrverbot einstellen.

In Kassel versuchte ein junger Fahrer am Karfreitag vergeblich, sich im Bereich der Frankfurter Straße der Kontrolle durch eine Zivilstreife der EG Tuner zu entziehen, mutmaßlich, weil er als Inhaber einer Prüfungsbescheinigung zum begleiteten Fahren mit 17 Jahren ohne die vorgeschriebene Begleitperson unterwegs war. Wegen der rücksichtslosen Fahrweise während des Fluchtversuchs muss sich der 17-Jährige aus Kassel wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten. Seine Fahrt endete in einer Sackgasse in Niederzwehren, wo der Mann aus seinem VW sprang und zunächst zu Fuß flüchtete. Rund eine Stunde später klickten bei ihm schließlich trotzdem die Handschellen, nachdem ihn weitere Zivilkräfte im Rahmen der Fahndung als den verantwortlichen Fahrzeugführer erkannten und festnehmen konnten. Das begleitete Fahren ist für ihn bis auf Weiteres beendet, die Prüfbescheinigung wurde sichergestellt.

Ebenfalls in einer Sackgasse, jedoch im Fritzlarer Stadtteil Geismar, endete am Freitag der Fluchtversuch eines weiteren 17 Jahre alten Fahrzeugführers aus Frankenau. Dieser war einer Zivilstreife zuvor in Fritzlar wegen seiner rasanten Fahrweise aufgefallen. Als die Beamten das Fahrzeug, welches augenscheinlich als 25-km/h-Auto mit Versicherungskennzeichen zugelassen war, stoppen wollten, versuchte der Fahrer im Stadtgebiet von Fritzlar mit bis zu 70 Stundenkilometern zu flüchten. Auf ihn kommt nun nicht nur eine Anzeige wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens zu. Da die für die Nutzung eines Versicherungskennzeichens erforderliche Drosselung der Motorleistung offensichtlich nicht vorhanden war, wird gegen ihn wird auch wegen des Verdachts der Urkundenfälschung, des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und wegen eines Auflagenverstoßes beim Begleiteten Fahren ab 17 ermittelt.

Im Bereich eines Gewerbegebiets in Eschwege kontrollierten die Beamten am Karfreitag insgesamt 37 Fahrzeuge, welche zuvor an einem in den sozialen Medien beworbene Fahrzeugtreffen teilgenommen hatten. Größtenteils verliefen die Kontrollen ohne Beanstandungen. In zwei Fällen mussten jedoch Kraftfahrzeuge wegen Modifikationen, die ein Erlöschen der Betriebserlaubnis zur Folge hatten, aus dem Verkehr gezogen werden.

Auch am Edersee fanden Kontrollmaßnahmen statt. Auf der Edersee-Randstraße stellten die Einsatzkräfte mehrere Verstöße gegen das Überholverbot fest, ansonsten waren die Auto- und Tuningbegeisterten hier aber überwiegend regelkonform unterwegs.

