Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Cleverns: Zeugen gesucht

Jever (ots)

Am 21.02.2025 gegen 19:00 Uhr befuhr ein 27-jähriger aus Jever die Dorfstraße in Cleverns in Richtung Sandel. Bei der Fahrbahnverengung auf Höhe der dortigen Kirche kam ihm ein anderes Fahrzeug entgegen und kam seiner Wartepflicht nicht nach. Der Geschädigte musste nach rechts ausweichen und stieß dabei an den dortigen Bordstein.

Bei dem Unfallverursacher handelt es sich um einen silbernen Kleinwagen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461 7449-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell