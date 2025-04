Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Drei versuchte Einbrüche am Osterwochenende in Hofgeismar: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Hofgeismar (Landkreis Kassel)

Gleich drei Mal haben unbekannte Einbrecher am vergangenen Osterwochenende versucht, sich Zutritt zu Gewerberäumen in Hofgeismar zu verschaffen. In allen drei Fällen scheiterten die Täter, verursachten dabei jedoch einen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Taten.

Alle drei Taten ereigneten sich in der Bahnhofstraße, vermutlich zwischen Sonntagabend und Dienstagmorgen. Im ersten Fall versuchten die Täter in eine Apotheke einzudringen, indem sie mit einem Stein eine Fensterscheibe auf der Gebäuderückseite einwarfen. Die Scheibe wurde zwar beschädigt, ein Betreten der Apotheke war dadurch jedoch nicht möglich. Über das Gerüst einer benachbarten Baustelle gelangten die Unbekannten im zweiten Fall auf den im ersten Obergeschoss gelegenen Balkon einer Arztpraxis, wo sie vergeblich versuchten, die Balkontür einzutreten. Schließlich scheiterten die Einbrecher auch bei einer weiteren Arztpraxis, deren Eingang über das Parkdeck eines Einkaufszentrums erreicht werden kann. Dort beschädigten die Täter zwei Fensterscheiben mit einem Stein, konnten aber auch in diesem Fall nicht in die Praxisräume vordringen.

Die Polizei in Hofgeismar bittet Zeugen, welche am Osterwochenende verdächtige Beobachtungen in Hofgeismar gemacht haben oder Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, sich unter Tel. 05671-99280 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell