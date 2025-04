Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Wohnungseinbrecher nutzen kurze Abwesenheit und gekipptes Fenster: Zeugen in Waldau gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Waldau:

Die kurze Abwesenheit der Bewohner von rund zwei Stunden und ein gekipptes Fenster nutzten am gestrigen Mittwochmorgen Einbrecher in der Kasseler Straße in Waldau. Die Unbekannten hatten sich über den Feldbachring der Rückseite einer Doppelhaushälfte genähert und waren anschließend ohne große Mühe über das gekippt stehende Fenster eingebrochen. In dem Haus durchsuchten die Täter mehrere Räume, bevor sie mit erbeutetem Bargeld sowie Goldschmuck über die Terrassentür nach draußen und weiter in unbekannte Richtung flüchteten. Der Einbruch war gegen 11 Uhr entdeckt worden. Die daraufhin eingeleitete Fahndung der Polizei führte nicht mehr zum Erfolg. Anhand der am Tatort gesicherten Spuren hat es sich um zwei Täter gehandelt.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die am gestrigen Morgen im Tatortbereich verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

