Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Sachbeschädigung durch unbekannte Graffiti-Sprayer an Waldauer Grundschule: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Waldau

Am gestrigen Dienstagmorgen wurde eine Streife des Polizeireviers Kassel-Ost zu einer Grundschule in der Görlitzer Straße in Waldau gerufen, nachdem Unbekannte dort eine Hauswand mit Farbe beschmiert hatten. Die Tat ereignete sich zwischen vergangenem Donnerstagnachmittag und Dienstagmorgen. Mit weißer Farbe besprühten die Täter die Fassade mit mehreren Symbolen, darunter einem Hakenkreuz, sowie Buchstaben und Schriftzügen. Das Graffiti erstreckt sich über mehr als sechs Meter Breite und 1,30 Meter Höhe, der dadurch entstandene Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro.

In der Nacht auf den heutigen Mittwoch wurde dann noch eine weitere Wand des Schulgebäudes beschmiert. In diesem Fall sprayten die Unbekannten mit weißer und blauer Farbe politische Schriftzüge an ein zur Straße "Im Kreutzhof" hin gelegenes Gebäude und verursachten dadurch abermals Sachschaden. Ob es sich in beiden Fällen um dieselben unbekannten Täter handelt, ist derzeit nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalinspektion Staatsschutz ermittelt wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung. Die Ermittler bitten Zeugen und Hinweisgeber, sich beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Telefon 0561 - 9100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell