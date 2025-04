Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schrecksekunde bei Grabungsarbeiten - Panzergranate im Garten entdeckt

Erfurt-Schmira (ots)

Am Samstagnachmittag, 05.04.2025, wurde bei Grabearbeiten in einem Garten durch die Bewohner Fundmunition in ca. 20 - 30 cm Tiefe unter der Grasnarbe gefunden.

Die Polizei und der im Land Thüringen zuständige Munitionsbergungsdienst wurden vor Ort geholt. Die Spezialisten der Firma stellten fest, dass es sich bei dem aufgefundenen Geschoss vermutlich um ein Panzerabwehrgeschoss aus dem II. Weltkrieg handelte.

Die Munition wurde durch die Sprengmeister begutachtet, geborgen und die Firma kümmerte sich um den fachgerechten Abtransport und die Delaboration des Sprengkörpers. Nach Aussagen der Sachverständigen ging von dem Fund keine akute Gefährdung für die umliegenden Menschen und Gebäude aus. Dies ist jedoch durch den Laien nicht feststellbar.

Wir weisen darauf hin, dass bei derartigen Funden in jedem Fall die Polizei und durch diese der Munitionsbergungsdienst hinzuziehen ist. Bei Auffinden derartiger Gegenstände ist der Bereich zu räumen und der Gegenstand nicht mehr in seiner Lage zu verändern. Manipulationen an solchen Gegenständen sind lebensgefährlich. (MK)

