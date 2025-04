Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geschwindigkeitskontrolle

Leubingen (ots)

Beamte der PI Sömmerda führten am Sonnabendmittag eine Geschwindigkeitskontrolle in Leubingen am Ortsausgang nach Scherndorf durch. In einer Stunde missachteten vier Fahrzeugführer die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Schnellste Fahrzeugführerin war eine 51 Jahre alte Frau mit ihrem Pkw. Sie war mit 22 km/h zu schnell und muss nun mit einem Bussgeld von 115,- EUR rechnen und einem Punkt in Flensburg. (FR)

