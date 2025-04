Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfall beim Einparken gebaut - Führerschein weg

Erfurt (ots)

Am Morgen des 04.05.2025 gegen 08:30 Uhr wurden Polizeibeamte des Inspektionsdienstes Erfurt Süd zu einem, an sich harmlosen, Parkunfall mit Blechschaden gerufen. Eine Person war beim Einparken in der Krämpfervorstadt gegen ein abgestelltes Fahrzeug gefahren.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten jedoch bei der Fahrzeuglenkerin Alkoholgeruch fest. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,96 Promille.

Die Dame musste folglich die Beamten zur Blutentnahme durch einen Arzt auf die Dienststelle begleiten. Ihr Führerschein wurde einbehalten. Die Beamten fertigten eine Anzeige wegen § 315c StGB "Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkoholgenuss". Im Anschluss wurde die Dame von der Dienststelle entlassen.

Um die Abholung des Fahrzeuges der Lenkerin muss sich nunmehr eine Person mit einer gültigen Fahrerlaubnis kümmern.

Den Ausgleich der entstandenen Unfallschäden werden vorläufig die Versicherungen tätigen.

Es wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass bereits bei Alkoholkonzentrationen von 0,3 Promille in Zusammenhang mit Unfällen die Versicherungen zwar anfänglich die Schäden begleichen. Sie holen sich jedoch sodann die entstandenen Kosten in der Regel im Nachgang beim Unfallverursacher zurück.(MK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell