LPI-EF: 11-Jähriger Fahrgast im Bus verletzt

Erfurt (ots) - In der Nacht zu Donnerstag brachen unbekannte Täter in eine Tierarztpraxis in der Erfurter Innenstadt ein. Zunächst gelangten sie unbemerkt in das Geschäftshaus, bevor sie mit Gewalt eine Zugangstür zur Praxis aufbrachen. Dort machten sie sich am Tresor für die Medikamente zu schaffen und entwendeten diverse Arzneimittel. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Eine Anwohnerin bemerkte ...

