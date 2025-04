Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Parkscheinautomat mit falschem QR-Code manipuliert

Erfurt (ots)

Donnerstagnachmittag bemerkte ein Erfurter, dass er nicht seine Parkgebühren bezahlt, sondern Geld an Betrüger geschickt hatte. Der 32-Jährige hatte sein Auto auf einem Parkplatz am Juri-Gagarin-Ring geparkt. Um seinen Parkschein zu bezahlen, scannte er mit seinem Smartphone den am Automaten angebrachten QR-Code. Erst bei einer späteren Überprüfung stellte der Mann fest, dass sein Geld auf ein fremdes Konto überwiesen wurde. Bei genauerer Betrachtung bemerkte er zudem, dass der originale QR-Code mit einem manipulierten Aufkleber überklebt worden war.

Die Polizei rät: Überprüfen Sie QR-Codes auf Manipulation, bevor Sie sie scannen. Vergleichen Sie die angezeigte Zahlungsadresse mit den offiziellen Angaben des Betreibers. Nutzen Sie, wenn möglich, alternative Zahlungsmethoden, um sich vor Betrug zu schützen.

Wer verdächtige Aufkleber oder Manipulationen an Parkscheinautomaten feststellt, sollte diese umgehend der Polizei melden. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell