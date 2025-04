LPI-EF: Auto erfasst Reh

Erfurt (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hatte am Donnerstag in Erfurt versucht, aus einem geparkten Auto Wertgegenstände zu stehlen. Zwischen 15:00 Uhr und 20:15 Uhr schlug der Dieb in der Schillerstraße die Seitenscheibe eines VW ein und durchsuchte den Innenraum des Fahrzeugs. Dort wurde er jedoch nicht fündig und musste mit leeren Händen flüchten. Die Polizei sicherte Spuren und leitete Ermittlungen wegen ...

