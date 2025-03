POL-RZ: Bitte um Terminbeachtung - 06. April 2025!- Einladung der Polizei zur Wohnmobil- und Wohnwagenwiegeaktion "Sicher unterwegs"

Ratzeburg (ots) - 28.03.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 27.03.2025 - Lauenburg Gestern Abend (27.03.2025) hat eine Streifenwagenbesetzung der Polizeistation Lauenburg einen 54-jährigen Mann aus dem Verkehr gezogen, der unter dem Einfluss von Drogen stehend am Steuer saß. Gegen 23.00 Uhr stoppten die Beamten in der Hafenstraße einen Ford Fiesta. Dieser fuhr unberechtigter Weise in den seit geraumer Zeit gesperrten ...

