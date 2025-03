Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Festnahme nach Ladendiebstählen

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medien- Information

28.März 2025 | Kreis Stormarn | September 2024 - März 2025 - Bad Oldesloe

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

Einem 31 Jahre alten Tatverdächtigen wird vorgeworfen, seit Spätsommer 2024 mehrere gewerbsmäßige Ladendiebstähle und räuberische Diebstähle in Bad Oldesloe begangen zu haben. Er ist nunmehr festgenommen worden und befindet sich in Untersuchungshaft.

Der 31- Jährige steht im Verdacht, wiederholt Ladendiebstähle bei mehreren Discountern und Supermärkten im Innenstadtbereich von Bad Oldesloe begangen zu haben. Bei den Tatausführungen war ein gesteigertes Gewaltpotenzial erkennbar. So soll der Tatverdächtige bei vier Taten ein Messer mitgeführt haben, weshalb auch wegen Diebstahls mit Waffen bzw. schweren räuberischen Diebstahls ermittelt wird. Die Schadenssumme liegt im unteren vierstelligen Euro Bereich.

Aufgrund der intensiven polizeilichen Ermittlungen hatte sich die Beweislage soweit erhärtet, dass die Staatsanwaltschaft Lübeck einen Antrag auf Erlass eines Haftbefehles gestellt hat. Durch das Landgericht Lübeck wurde nunmehr antragsgemäß ein Haftbefehl erlassen. Habhaft wurden die Ermittler den Tatverdächtigen jedoch nicht gleich, da er über keinen festen Wohnsitz verfügte. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen wurde der Tatverdächtige dann am 21. März 2025 in Bad Oldesloe festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl verkündete. Seither befindet sich der Mann in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck Sandra Kilian, Pressesprecher/in der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweis: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell