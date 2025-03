POL-RZ: Versuchter Raub in Mölln - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots) - 25. März 2025 | Kreis Stormarn | 25.03.2025 - Bad Oldesloe Heute Morgen (25.03.2025) kam es zu einem versuchten Einbruch in eine Bäckerei-Filiale in der Hamburger Straße in Bad Oldesloe. Gegen 00.50 Uhr meldete ein Hinweisgeber die Auslösung einer optischen Alarmanlage bei der Bäckerei-Filiale. Durch die alarmierten Beamten wurde eine gewaltsam ...

mehr