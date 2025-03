Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach versuchten Einbruch in Bäckerei-Filiale gesucht

Ratzeburg (ots)

25. März 2025 | Kreis Stormarn | 25.03.2025 - Bad Oldesloe

Heute Morgen (25.03.2025) kam es zu einem versuchten Einbruch in eine Bäckerei-Filiale in der Hamburger Straße in Bad Oldesloe.

Gegen 00.50 Uhr meldete ein Hinweisgeber die Auslösung einer optischen Alarmanlage bei der Bäckerei-Filiale.

Durch die alarmierten Beamten wurde eine gewaltsam geöffnete Eingangstür festgestellt. Personen waren nicht mehr vor Ort.

Ob die unbekannten Täter Stehlgut erlangt haben, ist noch nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei Bad Oldesloe hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen! Wer hat in der genannten Zeit etwas Auffälliges in der Hamburger Straße beobachtet? Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 04531/501-0 oder per Email unter BadOldesloe.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell