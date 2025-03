Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Sachbeschädigung am Aumühler Sportplatz - Zeugen gesucht!

Ratzeburg (ots)

25.März 2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 23.-24.03.2025 - Aumühle

Derzeit noch Unbekannte richteten am vergangenen Wochenende auf dem Aumühler Sportplatz in der Sachsenwaldstraße diverse Beschädigungen an. Die ermittelnden Beamten bitten um Zeugenhinweisen.

In der Zeit vom 23.03.2025, 14.00 Uhr bis zum 24.03.2025, 08.30 Uhr haben Unbekannte Teile des Geländers gewaltsam herausgerissen. Des weiteren wurden zwei dort gelagerte sog. BigBags aufgeschnitten, so dass das darin befindliche Gummigranulat für den Kunstrasenplatz herausrieselte. Zusätzlich wurde ein Teil des Gummigranulates händisch in eine Arbeitsmaschine des Bauhofes vom Amt Hohe Elbgeest eingefüllt. Ob eine dauerhafte Beschädigung dadurch eingetreten ist, wird noch ermittelt.

Die Beamten der Polizeistation Aumühle haben ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und suchen Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, melde sich unter der Telefonnummer 04104/9139870 oder per Email: Aumuehle.Pst@polizei.landsh.de .

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell