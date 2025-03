Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbrüche vereitelt - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

24.03.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 20.03.2025 - Sandesneben

Donnerstagabend (20.03.2025) kam es in Sandesneben zu zwei versuchten Einbruchstaten in Einfamilienhäuser.

Nach bisherigen Erkenntnissen suchten unbekannte Täter zunächst gegen 20.30 Uhr ein Einfamilienhaus im Eschenweg auf. Als sie sich an der rückwärtig gelegenen Terrassentür zu schaffen machen wollten, bemerkten sie eine vorhandene Kameraanlage, ließen von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich.

Auf einem Grundstück im nahegelegenen Kastanienweg beschädigten und entfernten die Unbekannten zunächst den Bewegungsmelder an einem Schuppen. Der Bewohner wurde gegen 22.10 Uhr daraufhin auf die dann dauerhafte Außenbeleuchtung aufmerksam und ging dem nach. Dieser Umstand hielt die Unbekannten von einer weiteren Tatausführung ab, denn diese ergriffen die Flucht. Der Bewohner nahm dann aus dem Bereich des Schiphorster Weges ein wegfahrendes Fahrzeug und zuvor das Zuknallen von Fahrzeugtüren wahr.

Die Kriminalpolizei in Ratzeburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer hat in den Straßen Eschen- und Kastanienweg in Sandesneben zwischen 20.30 Uhr und 22.30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04541/809-0 oder per Email unter Ratzeburg.KPSt@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell