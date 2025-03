Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Ratzeburg (ots)

24. März 2025 | Kreis Stormarn | 22.03.2025 - Steinburg

Am Samstagabend (22. März 2025) kam es zwischen 18:00 Uhr und 21:30 Uhr in der Eichedeer Straße in Steinburg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus, hierbei wurde auch der Familienhund leicht verletzt.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand haben der oder die Täter gewaltsam die Terrassentür eines Einfamilienhauses geöffnet. Im Haus trafen sie auf den Hund und verletzten diesen. Der Hund lief daraufhin gegen 20:00 Uhr bellend aus dem Haus. Der oder die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten unter anderem Schmuck und Bargeld. Einen Tresor versuchten die Täter vergeblich zu öffnen. Der entstandene Schaden wird auf mehr als 10.000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen! Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer: 04102/ 809-0 oder per E-Mail: ahrensburg.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

