Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbrüche in Bad Oldesloe - Zeugenaufruf

Ratzeburg (ots)

21.03.2025 | Kreis Stormarn | 19.03.2025 - 20.03.2025 | Bad Oldesloe

In der Zeit vom 19.03.2025 (14:30 Uhr) bis zum 20.03.2025 (07:30 Uhr) kam es in der Schützenstraße in Bad Oldesloe zu zwei Einbrüchen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die bis dato unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zu einem Amtsgebäude und zu einem Sanitätshaus in der Schützenstraße. Sie durchsuchten und verwüsteten die Räumlichkeiten. Die Unbekannten haben mehrere Tresore gestohlen.

Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Einbrüchen besteht, ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei Bad Oldesloe hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen. Haben sie verdächtige Personen und / oder Fahrzeuge zur Tatzeit wahrgenommen. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04531 501555 und der E-Mail badoldelsoe.ki@polizei.landsh.de entgegen.

