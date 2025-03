Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kontrolle von Kurierfahrzeugen

Ratzeburg (ots)

20.März 2025| Kreis Stormarn | 20.03.2025 - Bad Oldesloe

Heute Vormittag, in der Zeit von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr, kontrollierten 12 Beamte des Polizei-Autobahnreviers Bad Oldesloe, Fachdienst Bezirk, in der Industriestraße und dem Pölitzer Weg in Bad Oldesloe den Fahrzeugverkehr. Ihr Hauptaugenmerk richtete sie dabei als Schwerpunkt auf Paketdienstführer- und Fahrzeuge.

Es wurden insgesamt ca. 50 Lieferfahrzeuge überprüft.

Bei zwei Fahrzeugführern ergab sich der Verdacht, dass sie unter dem Einfluss von Cannabis ihre Fahrzeuge führten. Ein entsprechendes Bußgeldverfahren wurde eingeleitet.

Ein Lieferfahrzeug wurde mit einem falschen Kennzeichen geführt. Da das hier kontrollierte Fahrzeug weder zum Kennzeichen noch zu den vorlegten Fahrzeugpapieren passte, endete die Weiterfahrt. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung wurde eingeleitet.

Wichtig war den Beamten natürlich auch die Überprüfung der Ladungssicherung. Hier wurden ebenfalls zwei Fahrzeuge bemängelt. Erst nach dem richtigen Verstauen und der ordnungsgemäßen Sicherung ging die Fahrt weiter zu den Kunden.

Ein Kurierfahrer saß am Steuer eines Fahrzeuges, obwohl er nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügte. Auch für ihn war die Fahrt an der Kontrollstelle beendet.

Zwei Fahrzeugführer waren zur Aufenthaltsermittlungen ausgeschrieben, da eine ladungsfähige Anschrift von ihnen nicht bekannt war. Die Beamten fertigten nach Erhebung der Personal- und Anschriftdaten entsprechende Berichte für die entsprechenden Strafverfolgungsbehörden.

In die Kontrollstelle fuhr auch ein 33-jähriger Fahrer eines Elektrorollers. Bei der Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit ergaben sich nicht nur Hinweise darauf, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmittel steht, sondern ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab auch noch einen vorläufigen Wert von 1,76 Promille. Er musste die Entnahme einer Blutprobe über sich ergehen lassen und wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Das Fazit der kontrollierenden Beamten: jede Beanstandung, ob beim Fahrer oder beim Fahrzeug ist eine zuviel.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell