POL-PPKO: Cold Case - Der Mordfall Amy Lopez: Polizei ermittelt auch nach 30 Jahren weiter

Vor 30 Jahren, am 26.09.1994 wurde die damals 24-jährige Touristin Amy Lopez Opfer eines brutalen Mordes auf der Festung Ehrenbreitstein.

Sie ging am Morgen des 26.09.1994 den Felsenweg in Richtung der Festung Ehrenbreitstein entlang. Hier konnte durch einen Zeugen eine bislang nicht identifizierte männliche Person in der Nähe von Amy Lopez wahrgenommen werden. Diese Person wird immer noch dringend als Zeuge gesucht. Amy Lopez wurde gegen 08:50 Uhr zuletzt lebend gesehen.

Gegen 10 Uhr wurde sie von zwei spielenden Kindern im General-von-Aster-Zimmer tot aufgefunden. Von ihrem Mörder fehlt bislang jede Spur.

Im Bereich des Treppenabgangs zum Tatort konnte zur Tatzeit durch Zeugen ein Herrenfahrrad festgestellt werden. Dieses Fahrrad konnte bislang keinem Besitzer zugeordnet werden.

Im Rahmen der Überarbeitung des Falls konnte durch modernste kriminaltechnische Untersuchungsmethoden an Asservaten eine männliche DNA-Spur festgestellt werden, bei der es sich mutmaßlich um eine vom Täter gelegte DNA handeln könnte.

Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen:

- Haben Sie am Tattag, Montag den 26.09.1994, in der Zeit von 08:00 Uhr bis 10:15 Uhr im Bereich des Tatortes, auf der Festung Ehrenbreitstein oder in Koblenz-Ehrenbreitstein Personen oder Geschehnisse wahrgenommen? - Wer kann Angaben zur Identität des gesuchten Zeugens machen? - Können Sie Angaben zu dem gesuchten Fahrrad und dem möglichen Eigentümer machen? - Gab es Personen aus Ihrem Umfeld, die sich nach der Tat auffällig verhalten haben? - Haben Sie im Laufe der Jahre neue, möglicherweise tatrelevante Informationen erlangt?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Koblenz unter der Telefonnummer 0261-92156 390 entgegen.

