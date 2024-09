Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: 11 Monate Haft: Ladendiebstahl wird per Haftbefehl gesuchten Mann zum Verhängnis- In Berlin gesucht, in Hamburg verhaftet: Festnahme durch Bundespolizei-

Hamburg (ots)

Am 17.09.2024 gegen 16.40 Uhr nahmen Bundespolizisten einen per Haftbefehl gesuchten Mann (m. 29) nach einem Ladendiebstahl im Hamburger Hauptbahnhof fest. Zuvor soll der georgische Staatsangehörige mehrere kleine Hamburg-Souvenirs (Euro-Wert nicht bekannt) in einem Geschäft im Hauptbahnhof entwendet haben. Ein Mitarbeiter des Geschäfts beobachtete den Diebstahl und forderte eine Streife der Bundespolizei an.

"Der "Souvenir-Jäger" konnte im Hamburger Hauptbahnhof durch eine Streife der Bundespolizei gestellt werden. Die Überprüfung der Personaldaten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme."

"Seit Anfang August 2024 wurde der Verurteilte mit einem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Berlin wegen diversen Eigentumsdelikten (z.B. Wohnungseinbruchs - und Bandendiebstahl) gesucht. Der 29-Jährige hatte sich einer Ladung zum Strafantritt nicht gestellt und war bislang "untergetaucht"."

Der Mann wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen zum Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof verbracht. Ein angeforderter Arzt stellte die Gewahrsamsfähigkeit des Gesuchten fest. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde der 29-Jährige einer Haftanstalt zugeführt. Insgesamt hat der Verurteilte eine Freiheitsstrafe von 11 Monaten zu verbüßen.

RC

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell