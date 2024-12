Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu mehreren Straftaten gesucht

Pößneck (ots)

Wie bereits am 22. November 2024 polizeilich berichtet, kam es am 21.November 2024 in der Pößnecker Innenstadt zu mehreren Straftaten durch zwei jugendliche Täter. Nun sucht die Polizei gezielt nach Zeugen zu den einzelnen Handlungen, welche sich gegen 09.00 Uhr zutrugen. Der Raub zum Nachteil eines 17-jährigen Jugendlichen fand am Busbahnhof in Pößneck, Haltestelle Fahrtrichtung Neustadt/Orla (Buslinie 944), statt. Dort sprach der 24-jährige Täter den Geschädigten mit beleidigenden Worten an und forderte unter Vorhalt eines messerähnlichen Gegenstands dessen Mütze. An dieser Haltestelle und an der Haltestelle gegenüber standen zu diesem Zeitpunkt mehrere Personen, die Zeugen des Vorfalls geworden sind. Des Weiteren sucht die Polizei eine Passantin, welche im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen die Insassen eines Streifenwagens ansprach und angab, von den vermutlichen zwei gesuchten Männern ein Foto gemacht zu haben. Sie habe auch gesehen, dass diese beiden Männer in der Drogerie sowie in der Bank in der Breiten Straße gegen die Schaufenster schlugen. Ebenfalls wird die Zeugin gesucht, welche im Vorbeigehen gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten angab, gesehen zu haben, wie ein Täter Kennzeichentafeln gestohlen habe. Diese genannten Personen sowie mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0301289, bei der KPI Saalfeld oder der PI Saale-Orla zu melden. (Tel.: 03672 4170 oder 03663 4310)

