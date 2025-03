POL-RZ: Fliegerbombe in Bad Oldesloe erfolgreich entschärft

Ratzeburg (ots) - 21.03.2025 Reinbek Am heutigen frühen Nachmittag kam es in Reinbek zu einem Überfall auf einen Geldtransporter, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Gegen 14.00 Uhr überfielen mindestens drei Personen einen Geldtransporter auf dem Gelände des Famila-Marktes in Reinbek. Bei dem Überfall wurde ein Mitarbeiter des Geldtransporters leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Täter ...

