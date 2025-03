Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Blitzeranhänger beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

25. März 2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 23.03.2025 - Talkau

Bereits am Sonntag (23.03.2025), gegen 20.10 Uhr wurde dem Betreiber mitgeteilt, dass der mobile Blitzeranhänger, der in der Straße Hegesahl in Talkau aufgestellt war, in seiner Funktionstüchtigkeit beeinträchtigt sei. Eine Überprüfung ergab, dass die Deckscheibe der Kamera beschädigt wurde, so dass die Anlage nicht mehr funktionsfähig war.

Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf circa 500,00 Euro geschätzt.

Zeugen dieser Beschädigung werden gebeten, sich bei der ermittelnden Kriminalpolizei in Geesthacht unter der Telefonnummer 04152/8003-0 zu melden.

