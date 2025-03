Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Festnahme nach gefährlicher Körperverletzung mit Axt

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

26. März 2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 25.03.2025 - Geesthacht

Gestern (25.03.2025) kam es in der Rathausstraße in Geesthacht zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Dabei soll ein Tatverdächtiger eine Axt gegen seinen Kontrahenten eingesetzt haben. Der 40-jährige Geschädigte erlitt hierdurch leichte Verletzungen. Polizeikräfte konnten den Tatverdächtigen festnehmen.

Nach jetzigem Ermittlungsstand soll der 37-jährige Tatverdächtige im Laufe des Tages mit dem Geschädigten in dessen Wohnung in der Rathausstraße in Streit geraten sein. Dabei soll er eine Axt eingesetzt und den Geschädigten damit eine Verletzung am Fuß zugefügt haben. Anschließend habe der Tatverdächtige die Wohnung verlassen. Der 40-Jährige wandte sich erst Stunden später an einen Bekannten, der dann die Polizei über den Sachverhalt informierte.

Da der Geschädigte eine blutende Wunde am Fuß auswies wurde er zunächst mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach einer ärztlichen Versorgung konnte er wenig später die Klinik wieder verlassen.

Mehrere Polizeikräfte des Polizeirevieres Geesthacht suchten anschließend den Aufenthaltsort des Tatverdächtigen auf und nahmen ihn vorläufig fest. In der Wohnung stellten die Beamten eine Axt sicher.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lübeck wurde der Tatverdächtige nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Der Ablauf der Tat sowie deren Hintergründe sind nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Sandra Kilian, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell