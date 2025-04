LPI-EF: Verkehrsunfall mit Radfahrer

Leubingen (ots) - Beamte der PI Sömmerda führten am Sonnabendmittag eine Geschwindigkeitskontrolle in Leubingen am Ortsausgang nach Scherndorf durch. In einer Stunde missachteten vier Fahrzeugführer die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Schnellste Fahrzeugführerin war eine 51 Jahre alte Frau mit ihrem Pkw. Sie war mit 22 km/h zu schnell und muss nun mit einem Bussgeld von 115,- EUR rechnen und einem Punkt in Flensburg. (FR) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr