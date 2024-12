Freiwillige Feuerwehr Kranenburg

FW Kranenburg: Große Solidarität/Kranenburger Jugendfeuerwehr sammelt 2150 Euro für kranken Jan Luca

Kranenburg (ots)

Kleve-Griethausen - Am Montagabend, den 2. Dezember, überreichte die Jugendfeuerwehr Kranenburg einen Spendenscheck über 2.150 Euro an Jan Luca, dem 13-jährigen Mitglied der Jugendfeuerwehr Kleve, den eine schwere Krebserkrankung schwer beeinträchtigt. Hierdurch steht seine Familie vor großen Herausforderungen, wie dem barrierefreien Umbau ihres Zuhauses. Die Spendenaktion wurde im Rahmen des traditionellen Weihnachtsbaumschmückens der Jugendfeuerwehr Kranenburg auf dem Dorfplatz in Nütterden ins Leben gerufen. Private Spender, die Einnahmen aus dem Verkauf von Kakao und Glühwein sowie eine großzügige Unterstützung durch REWE Averbeck aus Kranenburg, trugen zu diesem beeindruckenden Ergebnis bei. In einem feierlichen Rahmen übergab Andreas Wenten, Leiter der Kranenburger Jugendfeuerwehr gemeinsam mit seinem Stellvertreter Christian Ehren sowie Jacqueline Aschemann und Julius Bossmann den Scheck an Jan Luca und seinen Vater. Mit dabei auch Andreas Thelosen, Leiter der Feuerwehr Kranenburg. Nadine Holländers von der Jugendfeuerwehr Kleve begleitete die Familie von Jan Luca in dieser schwierigen Zeit. Die Spendenübergabe zeigt einmal mehr, das sich die Feuerwehrfamilie auch in schwierigen Zeiten solidarisch zeigt, wie eben dem kranken Jan Luca und seiner Familie. Übrigens: Wer Jan Luca helfen möchte, der kann über die Homepage der Feuerwehr Kleve (www.feuerwehr-kleve.de) spenden. Denn dort steht ein entsprechender Link bereit.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Kranenburg