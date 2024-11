Freiwillige Feuerwehr Kranenburg

FW Kranenburg: Weihnachtsbaumaktion und Spendenaufruf

Kranenburg (ots)

Am vergangenen Samstag, den 23. November, wurde der Dorfplatz in Nütterden zur Bühne für eine ganz besondere Adventsveranstaltung: Das traditionelle Weihnachtsbaum-Schmücken der Jugend- und Kinderfeuerwehr, dass zahlreiche Besucher anlockte. Eröffnete wurde das bunte Treiben rund um den Weihnachtsbaum von Andreas Wenten, Leiter der Jugendfeuerwehr. Mit großer Begeisterung schmückten rund 40 Kinder den imposanten Baum, der dank der Unterstützung der Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Kleve bis in die höchsten Zweige festlich dekoriert wurde. Strahlende Kinderaugen und die rege Teilnahme sorgten für eine herzliche Atmosphäre, während der Musikzug der ASG mit weihnachtlichen Klängen für die passende musikalische Begleitung sorgte. Besonderer Höhepunkt, der Besuch des Nikolaus, begleitet von Knecht Ruprecht. Nach einem besinnlichen Gedicht von Dieter Röskens und einer weihnachtlichen Geschichte aus dem goldenen Buch verteilte der Nikolaus kleine Überraschungen an die jungen Gäste. Neben der festlichen Stimmung stand in diesem Jahr auch der Zusammenhalt der Feuerwehrgemeinschaft im Mittelpunkt: denn während der Veranstaltung wurde eine Spendenaktion für Jan Luca, ein Mitglied der Jugendfeuerwehr Kleve, ins Leben gerufen. Jan Luca ist schwer erkrankt, und die Feuerwehrgemeinschaft möchte ihn und seine Familie in dieser schwierigen Zeit unterstützen. So wurde die Spendenbox gut gefüllt, und die Solidarität der Besucher war förmlich spürbar. Im Anschluss klang der Abend gemütlich an den Buden auf dem Dorfplatz aus. Frisch gebackene Waffeln, duftende Würstchen vom Grill sowie Glühwein und Kakao sorgten für das leibliche Wohl und rundeten die gelungene Veranstaltung ab. Ein herzlicher Dank gilt allen Beteiligten, die diesen schönen Nachmittag ermöglicht haben, insbesondere den engagierten Mitgliedern der Feuerwehr und den Helferinnen und Helfern aus der Dorfgemeinschaft. Ein besonderes Dankeschön geht zudem an alle Spender, die Jan Luca mit ihrer Unterstützung Hoffnung und Zuversicht schenken.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Kranenburg, übermittelt durch news aktuell