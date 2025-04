Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Alkoholisierter Mann nach Bedrohung, Körperverletzung und Zeigen des Hitlergrußes festgenommen

Kassel (ots)

Hofgeismar (Landkreis Kassel)

In Hofgeismar hat ein 39-Jähriger am gestrigen Mittwochabend nicht nur einen anderen Mann bedroht und beleidigt sowie den Hitlergruß gezeigt, sondern ist auch noch einer Angehörigen gegenüber handgreiflich geworden. Der stark alkoholisierte Mann aus dem Vogtlandkreis in Sachsen wurde daraufhin von der Polizei in Gewahrsam genommen, auf ihn kommen nun gleich mehrere Strafverfahren zu.

Gegen 17:45 Uhr wählte der Gast eines Restaurants am Neustädter Kirchplatz den Notruf, da er durch den 39-Jährigen offenbar willkürlich bedroht und beleidigt wurde. Dabei zeigte der Täter den Hitlergruß und gab verfassungsfeindliche Äußerungen von sich. Nachdem eine Streife der Polizeistation Hofgeismar die Personalien aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet hatte, erteilten sie dem 39-Jährigen einen Platzverweis, welchem er auch nachkam. Weniger als eine Stunde später mussten die Beamten jedoch erneut ausrücken, da der Mann nun in einer Wohnung in Hofgeismar randalierte und eine Familienangehörige geschlagen haben sollte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Der Mann wurde daraufhin zur Ausnüchterung und zur Verhinderung weiterer Straftaten in das Polizeigewahrsam in Kassel gebracht. Bei ihm wurden eine Blutentnahme sowie eine erkennungsdienstliche Behandlung durchgeführt und es wurde eine weitere Strafanzeige gegen ihn gefertigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell