LPI-G: Unfall in Thonhausen

Greiz (ots) - Weida. Bislang unbekannte Einbrecher hielten sich in der Nacht vom 06.11.2024 zum 07.11.2024 in Weida auf. Ihr Ziel, ein Tabakgeschäft am Markt. Demnach verschafften sie sich in der besagten Nacht gewaltsam Zutritt zum Inneren des Geschäftes sowie der dazugehörigen Lagerräume und stahlen letztlich Zigaretten im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Kripo in Gera ermittelt zum Einbruchsgeschehen. Hierbei werden Zeugen gesucht, die ungewöhnliche Personen - ...

mehr