POL-KS: Sascha H. (49) wird vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel:

Die Polizei sucht aktuell nach dem vermissten Sascha H. (49) und bittet dabei um Hinweise aus der Bevölkerung. Der Vermisste befindet sich derzeit zur Behandlung in einem Kasseler Krankenhaus, das er in der Nacht zum Freitag verließ. Seitdem ist er unbekannten Aufenthalts. Die bisherige polizeiliche Suche nach dem 49-Jährigen, der ärztliche Hilfe benötigt, verlief erfolglos. Sascha H. lebt in Kassel, hielt sich aber zuletzt im Bereich Fuldabrück, Guxhagen und Melsungen auf, weshalb auch in diesem Bereich um Hinweise auf seinen Aufenthaltsort gebeten wird.

Der Vermisste ist 1,90 Meter groß, hat eine kräftige/ untersetzte Statur und braune lockige Haare. Das beigefügte Foto zeigt den 49-Jährigen, der aktuell einen Vollbart trägt. Über seine Bekleidung ist nichts bekannt.

Wer den Vermissten seit Freitag gesehen hat und Hinweise auf seinen derzeitigen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

