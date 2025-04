Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Kassel, L 3214 zwischen Naumburg und Altendorf: Tödlicher Verkehrsunfall - Alleinunfall

Am Montag, 28.04.2025, 16:50 Uhr, kam es auf der Landstraße L 3214 zwischen Naumburg und Altendorf zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 47-jähriger Motorradfahrer aus Bad Emstal befuhr mit seiner Yamaha die L 3214 von Naumburg in Richtung Altendorf. In einer langgezogenen Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort stieß er dann gegen ein Brückengeländer. Der Motorradfahrer, der ordnungsgemäß einen Motorradhelm trug, erlitt durch den Aufprall so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 2.000,- Euro Die L 3214 war im Bereich der Unfallstelle bis 20:00 Uhr voll gesperrt. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kassel ein Unfallgutachter eingeschaltet. Polizeibeamte der Polizeistation Wolfhagen haben den Verkehrsunfall aufgenommen und führen die weiteren Ermittlungen.

