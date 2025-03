Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Überweisungsbetrug: 23-Jährige um 1000 Euro gebracht

Mainz-Altstadt (ots)

Eine 23-jährige Frau ist am Montagmittag in der Mainzer Innenstadt von einem bislang unbekannten Mann um 1000 Euro gebracht worden.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand sprach der Unbekannte die Frau gegen 12:15 Uhr im Bereich der Emmeransstraße in der Mainzer Altstadt an. Er sei aus England und mit seiner Frau und seinem Sohn in Mainz, so der Mann. Sein Sohn habe seine Bankkarte zerschnitten und nun könne er mit dieser nicht mehr bezahlen.

Die 23-Jährige bot dem Mann ihre Hilfe an und hob für ihn insgesamt 1000 Euro ab. Das Geld sollte ihr der Unbekannte per Onlinebanking zurücküberweisen. Auf ihrem Konto ging allerdings keine entsprechende Zahlung ein.

Es liegt folgende Beschreibung des Mannes vor: Mitte 30, 1,80 Meter groß, heller Hautton, dunkle Haare, dunkler Mantel, akzentfreies Englisch.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/6533999 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell