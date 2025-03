POL-PPMZ: Amtswechsel bei der Polizeidirektion Mainz

Polizeipräsidium Mainz

Am Freitag dem 07.03.2025 fand der offizielle Amtswechsel in der Leitung der Polizeidirektion Mainz statt. Polizeidirektor Heiko Arnd wechselt in das Ministerium des Inneren, während Polizeidirektor Frank Heinen das Amt als Leiter der Direktion übernimmt.

Schon zum zweiten Mal durfte Polizeipräsident Reiner Hamm, Herrn Arnd verabschieden. Bereits 2016 führte Arnd das Mainzer Altstadtrevier, bis er 2018 Leiter des Mainzer Führungsstabes wurde und wenig später die Leitung des Lagezentrums im Innenministerium übernahm.

Auch nun zieht es Heiko Arnd wieder ins Ministerium, wo neue Herausforderungen auf ihn warten. Reiner Hamm dankte ihm für seine hervorragende und engagierte Arbeit im Namen aller Kolleginnen und Kollegen, vor allem aber auch im Namen der Menschen in der Region und wünschte ihm das notwendige "Quäntchen Glück" für seinen weiteren Werdegang.

Auch Polizeidirektor Frank Heinen war bereits 2015 als Leiter der PI Worms und davor als Leiter des Stabsbereichs 1 im PP Mainz eingesetzt. Viel Eingewöhnungszeit hatte man Frank Heinen nicht geben können, da er direkt den größten Einsatz des Jahres, den Rosenmontagszug in Mainz, leiten durfte, was er auch mit Bravour machte.

Zuletzt führte Heinen den Führungsstab im Polizeipräsidium Rheinpfalz. "Was es heißt in der Landeshauptstadt zu arbeiten, wie hoch die Einsatzbelastung ist, sie wissen was auf sie zukommt. Eine hochmotivierte und vor allem aber leistungsstarke Mannschaft erwartet sie und hilft ihnen durch den Einsatz-Dschungel zu navigieren." so Reiner Hamm zu Frank Heinen.

Wir danken Heiko Arnd für die engagierte Arbeit in der PD Mainz und sind uns sicher, dass wir mit Frank Heinen einen ebenso engagierten und motivierten Direktionsleiter erhalten haben.

Auf dem Gruppenbild v.l.n.r. PD Ulrich Koch (Leiter Abteilung Polizeieinsatz), PD Arnd, PD Heinen, PP Hamm

